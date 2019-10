LIVE. Onregelmatigheden bij aanleg kunstgras? Volg hier de Truiense gemeenteraad

Sint-Truiden - Audit Vlaanderen heeft info verkregen over mogelijke onregelmatigheden van de stad Sint-Truiden bij de verkoop van een stuk grond van het OCMW en bij een overheidsopdracht voor de aanleg van een kunstgrasveld in Velm. De meerderheid zegt dat het resultaat van beide onderzoeken geen aanleiding geeft tot optreden van Audit Vlaanderen. Oppositiepartij sp.a ziet dat enigszins anders. “Het bestuur zal toch orde op zaken moeten stellen”, aldus Gert Stas. Maandagavond zal er alvast een hartig woordje over gepraat worden op de gemeenteraad. Net als over Nina Derwael en geen stadspremie voor de turnster. Volg de gemeenteraad hier live vanaf 20 uur.