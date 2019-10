Dit zijn de tien meest sexy steden ter wereld

Nog op zoek naar een reisbestemming waar je als koppel of single het best aan te trekken komt? Daar heeft reiswebsite Big 7 Travel iets op gevonden. Met behulp van zijn lezers heeft het een top tien samengesteld van de meest sexy steden ter wereld.

“Party in the city where the heat is on. All night, on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami”, zong Will Smith al en dat blijkt niet gelogen te zijn. Miami kwam als eerste uit de bus in de top tien van meest sexy steden ter wereld. Die ranglijst werd opgesteld door Big 7 Travel en wel op basis van de mening van hun lezers.

Er werd daarbij ook rekening gehouden met het aantal romantische restaurants die een stad telt, waar de inwoners het meest seksueel actief zijn, welke nationaliteiten als meest sexy worden aanzien en wat de beste steden zijn om er als single te leven. Zo heeft Miami zijn eerste plaats te danken aan onder meer het bruisende nachtleven.

Niet geheel onverwacht prijkt Parijs op plaats twee. Opvallend is wel nummer drie: Denver, in de Amerikaanse staat Colorado. Kopenhagen eindigt op plaats vier en daarna volgen nog Kaapstad, Zürich, de Franse badplaats Cap d’Agde bekend voor zijn nudistenstranden, Dublin, Liverpool en L.A.