De man voor wie inlichtingendiensten aan de Hasseltse gevangenispoort staan

Hasselt -

Een koppel uit Wilrijk op weg naar Parijs. Hij: Amir-van-de-haven. Zij: Nasim-van-de-Delhaize. In hun koffer: een halve kilo springstof. Al vijftien jaar leven ze onder de radar in ons land, ze staan op geen enkele zwarte lijst. Het Nieuwsblad reconstrueert hoe de sleeper cell van de Iraanse geheime dienst ‘gewekt’ werd. En ­ontdekt de rol van de Mossad in het verhaal.