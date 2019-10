Vlaams Belang-hoofdkwartier opnieuw beklad

Aan het Madouplein in Brussel is de inkomhal van het hoofdkwartier van het Vlaams Belang beklad met zwarte smurrie. Er is ook een glazen deur ingegooid. Dat meldt een aantal partijkopstukken maandagochtend op sociale media. In juli werd de voorgevel en het portaal van het gebouw ook al eens besmeurd.