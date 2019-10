Zes partijen in matchfixingschandaal tekenen annulatieberoep aan tegen vonnis van BAS: “Dit is broodroof”

Zes verwerende partijen in het matchfixingschandaal hebben zich maandagochtend op de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel gemeld om hun annulatieberoep tegen het vonnis van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in te leiden. Uiterlijk binnen zes weken wordt de zittingsagenda van deze rechtszaak vastgelegd.

Spelersmakelaars Walter Mortelmans en Dejan Veljkovic en de door het BAS veroordeelde Mechelse ex-bestuurders Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Johan Timmermans legden elk individueel een annulatieberoep neer tegen het finale vonnis van het BAS. Een arbitrale uitspraak is in principe niet voor beroep vatbaar, maar het gerechtelijk wetboek voorziet in specifieke gevallen wel nog een ultiem reddingsmiddel. Dat kan bijvoorbeeld wanneer de uitspraak in strijd is met de openbare orde, zoals bijvoorbeeld een schending van de rechten van verdediging, of een karige motivering van een arbitragehof.

Naam zuiveren of beroepsverbod omzeilen

Vanroy, Somers, Steemans en Timmermans hopen vooral hun naam te zuiveren. De voormalige Mechelse bestuurders werden respectievelijk voor zeven, tien, tien en tien jaar geschorst. Mortelmans en Veljkovic maken dan weer gebruik van het annulatieberoep in de hoop hun beroepsverbod bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) door een burgerlijke rechtbank te laten annuleren.

Alle betrokken partijen krijgen nu vier weken de tijd om een standpunt in te nemen over een kalender. Daarna trekt de rechtbank maximaal nog twee weken uit om een kalender voor de conclusies en het proces vast te leggen. De kans is groot dat de zaak pas na de zomer kan worden behandeld. De vrees bestaat dat er pas in 2021 gepleit kan worden.

“Dit is broodroof”

Vooral de advocaten van Mortelmans en Veljkovic dringen aan op een snelle behandeling. “Er zijn voldoende urgente redenen om een redelijke termijn vast te leggen. Mijn cliënt kan zijn beroep niet uitoefenen. Dit is broodroof, te meer omdat voetbalmakelaar geen georganiseerd beroep is en er dus ook geen verbod opgelegd kan worden”, aldus Mortelmans’ advocaat Hugo Vandenberghe, die aankondigde een zware schadevergoeding te zullen eisen. Meester Vandenberghe kreeg al een pleitdatum toegewezen (19 juni 2020), maar het is niet duidelijk of dat proces zal doorgaan. Wellicht worden alle dossiers samengevoegd en volgt er een groot proces.

Door het annulatieberoep van enkelingen worden alle partijen opnieuw meegesleurd in de procedure. Namens de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) pleitten advocate Elisabeth Matthys en bondsprocureur Kris Wagner er dan ook voor om voldoende tijd te krijgen zich te kunnen voorbereiden op de argumenten van alle verwerende partijen. Dat schoot bij heel wat partijen in het verkeerde keelgat.

“Voor de Geschillencommissie Hoger Beroep en het BAS kon het allemaal niet snel genoeg gaan voor de voetbalbond. Dat hoorde zo bij het sportrecht, werd tot vervelens toe herhaald”, ergerde Veljkovic’ advocaat Bart Verbelen zich. “Zoals het er nu naar uitziet zal de zitting pas in 2020 en waarschijnlijk zelfs in 2021 worden gevoerd. Die procedure werkt niet opschortend, waardoor de sancties effectief zijn. Dat is problematisch voor mijn cliënt.”