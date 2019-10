Roger Federer laat Parijs schieten

Roger Federer (ATP 3) zal deze week niet deelnemen aan het ATP Masters 1.000-toernooi in Parijs (hard/5.791.280 euro), het laatste ATP-toernooi van het seizoen. Dat heeft de organisatie maandag laten weten.

“Ik ben heel teleurgesteld dat ik het toernooi in Parijs moet laten schieten”, laat de Zwitser weten. “Ik moet me wat sparen, want ik wil zolang mogelijk tennissen. Spijtig ook voor mijn Franse fans, maar ik zie jullie volgend jaar op Roland Garros.”

Zondag veroverde Federer nog voor de tiende keer de eindzege op het ATP-toernooi in zijn geboortestad Bazel. In Parijs neemt een lucky loser zijn stek in.

Federer pakte eenmaal de titel in de Franse hoofdstad, in 2011. De Rus Karen Khachanov is titelverdediger.

Djokovic topt opnieuw ATP-ranking, Goffin zakt naar 14

Novak Djokovic staat op de maandag verschenen ATP-ranking opnieuw op de eerste plaats. Bovenaan de stand geen wijzigingen. Djokovic houdt met 9.545 punten aan kop de Spanjaard Rafael Nadal (9.225 ptn) achter zich en Federer volgt als derde (6.950 ptn). De Rus Daniil Medvedev en de Oostenrijker Dominic Thiem maken de top vijf vol. Voorts komt de Italiaan Matteo Berrettini (+2 naar 9) voor het eerst in zijn loopbaan de top tien binnen.

Goffin, die in Bazel in de tweede ronde sneuvelde, moet een bank achteruit tot 14. In de ‘Race to London’, de lijst die de acht geplaatste spelers voor de Masters bepaalt, zakt de Luikenaar van tien naar elf. Kimmer Coppejans stijgt als tweede Belg een plaats tot 157, Steve Darcis behoudt zijn 181e pek. Ruben Bemelmans (-12 tot 217) verliest fors, Arthur De Greef (-1 tot 258) licht.

De ATP-ranking op maandag 28 oktober (tussen haakjes verschil met de ranglijst op 21 oktober):

1. Novak Djokovic (Ser) 9545 ptn

2. Rafael Nadal (Spa) 9225

3. Roger Federer (Zwi) 6950

4. Daniil Medvedev (Rus) 5740

5. Dominic Thiem (Oos) 5495

6. Alexander Zverev (Dui) 4335

7. Stefanos Tsitsipas (Gri) 3830

8. Karen Khachanov (Rus) 2830 (+1)

9. Matteo Berrettini (Ita) 2705 (+2)

10. Roberto Bautista (Spa) 2575

11. Kei Nishikori (Jap) 2560 (-3)

12. Fabio Fognini (Ita) 2370

13. Gaël Monfils (Fra) 2350 (+1)

14. David Goffin (Bel) 2325 (-1)

15. Diego Schwartzman (Arg) 2205