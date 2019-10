Ongewassen cardigan van Kurt Cobain brengt 300.000 euro op

De trui die Kurt Cobain droeg voor zijn legendarische optreden tijdens het programma ‘MTV Unplugged’ is onder de hamer gegaan. Iemand telde er 334.000 dollar, of omgerekend zo’n 300.000 euro, voor neer.

Zo’n zes maanden voor zijn dood in 1994 gaf Kurt Cobain met zijn band Nirvana een akoestisch optreden in de studio’s van MTV. Het werd een legendarisch concert waar ook het album ‘MTV Unplugged in New York’ uit voortvloeide.

De zanger droeg voor die gelegenheid een outfit die perfect paste in de ‘slordige’ grungelook die hij zo populair had gemaakt: een jeansbroek, een T-shirt met daarbovenop een hemd en een cardigan. Die laatste is nu met onder meer zijn gitaar en een brief geveild.

“Het is de heilige graal onder alle kledingstukken die hij ooit droeg”, zei CEO Darren Julien van veilinghuis Julien’s Auctions. De trui werd na het optreden niet meer gewassen en er zit nog een zwarte vlek op en een gat van een sigaret in. De nieuwe eigenaar betaalde er 300.000 euro voor. Een flink stuk meer dan de vorige, want die kocht het kledingstuk vier jaar geleden nog voor 120.000 euro.