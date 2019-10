Klimaatkoepel Sint-Truiden uit de startblokken

Sint-Truiden - Klimaatkoepel Sint-Truiden ging op vrijdag 25 oktober definitief van start met de ondertekening van de statuten van de vzw: dé kans voor iedereen die wil meehelpen om het klimaatactieplan ook echt uit te voeren.

Na de infoavond begin oktober met een ruime opkomst van Truienaren die concreet iets willen doen aan de opwarming van het klimaat, is de Klimaatkoepel nu werkelijkheid. Iedereen die het wenst kan lid worden van deze vereniging.

Wim Aerts, coördinator van Klimaatkoepel Sint-Truiden: “Je kunt over klimaat praten, ervoor gaan betogen, maar het is de hoogste tijd om er echt iets aan te doen. Energiebesparing, renovatie, vergroening en een verandering van de mobiliteit zijn belangrijke thema’s. Sint-Truiden moet een voorbeeld worden voor andere gemeentes.”

De Klimaatkoepel zal samenwerken met de stad Sint-Truiden in het realiseren van het klimaatactieplan.

Meer info vind je op www.klimaatkoepel-sint-truiden.be.