Bilzerse bib beleeft nacht van het jaar

Bilzen - Het is ondertussen een vaste waarde geworden. Op de vooravond van het ingaan van de wintertijd verwent bibliotheek De Kimpel bezoekers met literair, muzikaal en digitaal entertainment van de bovenste plank. Afgelopen zaterdag was het weer zover. Tijdens de vierde editie van de Nacht van de bib werd opnieuw alles uit de kast gehaald om jong en oud te bekoren.

De Nacht van de bib kon ook dit jaar op een vol huis rekenen door een aantrekkelijke mix van grote kleppers en boeiende Bilzenaren. Jeugdauteurs Leo Timmers en Marc de Bel beten de spits af. Zij richtten zich tot kleine en grote kinderen en hun ouders. Klassebak Marc de Bel nam iedereen op sleeptouw met knotsgekke verhalen over zichzelf, de zusjes Kriegel en zoveel meer.

Met haar debuutroman ‘Het smelt’ leverde Lize Spit meteen een bestseller af die geen enkele lezer onberoerd liet. Tijdens haar passage op de Nacht van de bib vertelde ze o.a. over het moeizame proces van de langverwachte opvolger.

Zoals elk jaar was er een belangrijke rol weggelegd voor muziek en poëzie. Dichteressen Runa Svetlikova en Delphine Lecompte betraden samen met Mauro Pawlowski het podium onder de noemer De smerige drie. Hun passage tijdens de Nacht was ontegensprekelijk de meest opvallende van de avond.

Van eigen bodem

In de categorie ‘boeiende Bilzenaren’ loodste Jonas Slegers het publiek doorheen de kunst- en cultuurgeschiedenis van de stad. Het rijke verleden leverde heel wat onverwachte beelden op.

Naast zijn lezing modereerde Jonas een panelgesprek rond street art in Bilzen: “Street art verrijkt de kunstwereld omdat het voor iedereen toegankelijk is. Artiesten zoals Banksy hebben ervoor gezorgd dat zowel het grote publiek als de selecte kunstwereld deze vorm naar waarde schat.”

Dat bevestigde stadsgenoot Wouter Loix, één van de deelnemers en graffitiartiest. Hij werkte mee aan de muur aan jeugdcentrum de Bilding en het Jazz Bilzenplein en ook de kleurrijke tegels op de Markt n.a.v. Tureluurs waren van zijn hand: “Street art wordt steeds meer aanvaard. Mensen zien het niet meer als vandalisme. Het is mijn doel om iedereen op een positieve manier te laten kennismaken met deze vorm van kunst. Ik zie zeker nog mogelijkheden in Bilzen. Het liefst zou ik een grote muurtekening maken in elke deelgemeente. Een street art-wandel- of fietsparcours zou ook mooi zijn.”

Daarnaast was er opnieuw plaats voor strips en konden aanwezigen dankzij een digitale installatie in het cultuurcentrum zelf een speciale beleving creëren. Collectief Schik nam de aanwezigen mee in de wonderlijke wereld van de podcasts terwijl Piet De Pessemier zich vastbeet in het leven van Neil Young. Voor de overige muziek zorgden Bazelmans, Stijn Moekaars en Zin in Zang, die de avond openden met literaire nummers en kleinkunst. Op de beats van de mannen van Remspoor ging iedereen al dansend de nacht in.