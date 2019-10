Ontmoetingsnamiddag voor mensen in rouw

Koersel

Beringen - Naar jaarlijkse gewoonte hield de werkgroep ‘Rouwende Mensen Nabij’ van Koersel een voordracht over verlies en rouw op 27 oktober.

Iedereen die te maken had met een overlijden of ander verlies was welkom. 'Ontmoeten' was het belangrijkste doel van de samenkomst. Na een korte gebedsviering in het Brigidahuis hield verlies- en rouwconsulent Leen Martens voor een goed gevulde zaal een serene voordracht.

"Elke dag worden heel wat mensen geconfronteerd met de dood van een dierbare. Zo’n verlies is één van de ingrijpendste en verdrietigste gebeurtenissen in een mensenleven. Van het ene op het andere moment is de naaste definitief weg. Dat afscheid verandert het leven voor altijd. Rouwen is de keerzijde van liefde. Afscheid nemen is niet loslaten. Het is een andere manier van vasthouden. Bovendien leeft de vraag: waarom moet mij dat overkomen of waarom, waarom…Op deze waarom bestaat geen antwoord. Het leven en de dood behoren tot het onvatbare mysterie van het leven, een mysterie dat met ons verstand niet vatbaar is."

Met een mooi tekst eindigde Leen. “Een schaduw ontstaat maar wanneer de zon schijnt. Jouw schaduw blijft voor altijd bij mij omdat jij zoveel zon liet schijnen in mijn leven!” Na een koffiepauze, konden er vragen worden gesteld. Met een dankwoord aan Leen werd de ontmoetingsnamiddag afgesloten en vele keerden met wat meer moed huiswaarts. Enkele bleven nog om persoonlijke vragen te stellen aan Leen.