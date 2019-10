Rechtbank beslist straks over verzoek Dutroux

De strafuitvoeringsrechtbank in Brussel doet maandag om 13 uur uitspraak in het Justitiepaleis over het verzoek van de advocaten van Marc Dutroux (62). Op 17 oktober vroegen zij de aanstelling van vijf psychiatrische experts om hem te onderzoeken, omwille van een mogelijk verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling.