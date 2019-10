Argentinië kiest linkse Fernández als president

In Argentinië heeft de centrumlinkse oppositiekandidaat Alberto Fernández de presidentsverkiezingen gewonnen van de ontslagnemende liberaal-conservatieve president Mauricio Macri. Fernández behaalde volgens de gedeeltelijke resultaten en met 80 procent van de stembiljetten geteld 47 procent van de stemmen, tegenover 41 procent voor Macri. Hij heeft daarmee genoeg aan één ronde.

“Dit is een grote dag voor Argentinië”, reageerde Fernández na het sluiten van de stembureaus tegenover de pers. Hij trok naar de kiezers met als running mate Cristina Fernández de Kirchner, de ex-presidente (2007-2015) die ontslag moest nemen door beschuldigingen van corruptie. Zij wordt vicepresident van Argentinië.

Na het nieuws over zijn overwinning nam een duidelijk geëmotioneerde Fernández in aanwezigheid van duizenden van zijn aanhangers het woord: “De tijden die er aankomen, zullen niet makkelijk zijn. Het enige dat telt voor ons is dat de Argentijnen niet langer afzien”, verklaarde hij.

Kirchner riep uittredend president Mauricio Macri vervolgens op om de laatste dagen van zijn mandaat “alle nodige maatregelen te nemen om de dramatische situatie te verlichten”.

Constructieve oppositie

Aftredend president Macri feliciteerde op zijn beurt Fernández en beloofde om op een ‘gezonde en constructieve’ manier oppositie te voeren. De 60-jarige Macri boette het voorbije jaar enorm aan populariteit in.

Argentinië kampt met een diepe economische crisis, hoewel het land vorig jaar nog 57 miljard dollar aan noodhulp kreeg van het Internationaal Monetair Fonds. Die ging gepaard met een besparingsprogramma, dat volgens Macri zijn vruchten nog moet afwerpen. Hij had met de slogan ‘Ja, we kunnen het’ het vertrouwen van de bevolking gevraagd om zijn beleid te kunnen voortzetten, maar die smeekbede heeft de kiezers dus niet kunnen overtuigen.