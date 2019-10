Katie Hill, een Amerikaans Congreslid uit de staat Californië, heeft zondag aangekondigd ontslag te nemen uit het Huis van Afgevaardigden. Ze wordt ervan verdacht een seksuele relatie te hebben gehad met een persoon van haar staf, wat in strijd is met de regels van het Huis.

“Het is met een gebroken hart dat ik vandaag mijn ontslag als Congreslid aankondig”, aldus Hill in een brief die ze op Twitter publiceerde. “Het is de moeilijkste beslissing die ik ooit heb moeten nemen ...