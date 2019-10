Pommeline laat Limburg achter zich voor Aalst

Pommeline Tillière (25) laat Limburg achter zich. De blonde dame, die momenteel te zien is in Temptation island VIPS en Celebs gaan daten, trekt van Tessenderlo naar Smetlede bij Aalst.

De verhuizing komt er door een nieuw professioneel hoofdstuk in haar leven. Begin volgend jaar opent ze aan de Gentsesteenweg in Erpe-Mere in een voormalige pralinewinkel haar eigen tattooshop. Het pand moet wel nog flink onder handen worden genomen voor ze de deuren zal kunnen openen.

Pommeline zoekt niet zomaar deze regio op. Ze is immers afkomstig van het Oost-Vlaamse Heusden (Destelbergen). Haar zus woont momenteel in Lede.