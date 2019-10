Na dood van wolvin Naya: Vlaming keert zich tegen jagers

Het vermoeden dat wolvin Naya is gedood door jagers, geeft de jacht in Vlaanderen tegenwind. Sinds dat nieuws bekendraakte, hebben 400 Vlamingen - dubbel zoveel als normaal - nagevraagd hoe ze hun eigendom als jachtgrond kunnen laten schrappen. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag. “Daarnaast kregen we een heleboel tips over inbreuken op de jachtwetgeving”, klinkt het bij Vogelbescherming Vlaanderen.