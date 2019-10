¡No pasarán!: waarom Verstappen de stewards volgens ons geen keuze liet

Ik geloofde mijn oren niet toen ik Max Verstappen bezig hoorde in de persconferentie in Mexico-Stad. Zei hij nu echt dat hij willens en wetens niet vertraagd had bij de crash van Valtteri Bottas? Verstappen zei niet dat hij het niet gezien had, of dat hij al voorbij de crash scene was toen hij het zag. Nee, hij zei: “Het zijn kwalificaties en dan ga je ervoor.” Die regel van die gele vlag, die is aan hem niet besteed. Daarmee haalde hij zijn neus op voor een van de belangrijkste veiligheidsregels in elke vorm van autosport, van laag tot hoog. Eentje die er voor de aanvang van elk weekend opnieuw ingepeperd wordt.