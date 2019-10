Hamilton wint maar is nog niet kampioen, Verstappen heeft tumulteuze race

Max Verstappen heeft de kans laten liggen om voor de derde keer op rij de Mexicaanse Grand Prix te winnen. Doorat hij weigerde te vertragen voor een gele vlag werd hem zijn poleposition afgepakt, en daarmee ook een mogelijke zege. Lewis Hamilton won, maar kwam vier punten tekort voor een zesde wereldtitel. Dat feestje is wellicht voor volgende week in Texas.

Max Verstappen was met gematigde verwachtingen naar Mexico-Stad gekomen, maar al snel werd duidelijk dat hij winnend materiaal onder de bips had. Maar hij kon het potentieel niet benutten in een erg frustrerend ...