Van alle mensen die de gevangenis binnengaan als gedetineerden, verlaat 99 procent vroeg of laat zijn cel. Woestijnvis volgt in ‘Ooit vrij’ het proces naar de al dan niet voorwaardelijke invrijheidstelling en maakt komaf met een aantal clichés. “Dagelijks komen er gemiddeld vijftig mensen vrij. Onbewust hebben we wellicht allemaal iemand ontmoet die ooit in de cel zat.”