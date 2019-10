IJzersterke Daniël Schmidt houdt falende Depoitre van ‘gemaakte goal’

Na elf tegengoals in de drie voorgaande wedstrijden, hield STVV eindelijk nog eens de nul op het bord. Met dank aan doelman Daniël Schmidt, die knullig balverlies van Wolke Janssens goedmaakte in de slotfase door Depoitre tot een schandelijke misser te dwingen. “Ik deed hem volop twijfelen”, lachte Schmidt. “Met mijn match van vanavond kan ik alleen maar dik tevreden zijn. Maar natuurlijk had ik liever gewonnen. Ook Kaminski was sterk.”