Niet Samatta of Onuachu zorgde zaterdagavond voor de enige goal van de avond. Wél aanvoerder Sébastien Dewaest. Niet met een rake kopbal maar met een simpele dribbel en opportunistische plaatsbal. In volle euforie hield hij daarna zijn wijsvinger voor de lippen. “Mijn vrouw had me geprikkeld, zij zei me dat ik niet meer kon scoren”, luidde de uitleg.