DiepenbeekDe lijkenstop van UHasselt is opgeheven. De universiteit heeft nieuwe lichamen nodig voor de opleiding van toekomstige dokters, om nieuwe chirurgische technieken in te oefenen en voor wetenschappelijk onderzoek. Ook nieuw: na chirurgen krijgen ook kinesisten en op termijn verpleegkundigen en huisartsen de kans om hun anatomie op te frissen in de Diepenbeekse snijzaal.