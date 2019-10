Lewis Hamilton boekt tiende zege van het seizoen in Mexico, maar moet nog heel even wachten op zijn zesde wereldtitel

Lewis Hamilton heeft in Mexico zijn tiende race van het F1-seizoen gewonnen. De Brit was op de Autodromo Hermanos Rodriguez de sterkste en won voor generatiegenoot Sebastian Vettel (Ferrari). Valtteri Bottas finishte als derde en houdt de titelstrijd daarmee nog heel even in leven.

Max Verstappen veroverde zaterdag de pole in Mexico, maar startte op zondag pas vanaf de vierde plek. De reden: een gridstraf van drie posities wegens het negeren van gele vlaggen in zijn poleronde. Leeftijdsgenoot en rivaal Charles Leclerc erfde zo de eerste startplaats, met Ferrari-teamgenoot Sebastian Vettel naast zich. WK-leider Lewis Hamilton vertrok als derde en kon voor het derde jaar op rij de wereldtitel veiligstellen in Mexico - daarvoor moest de Brit 14 WK-punten meer scoren dan Mercedes-teammakker Valtteri Bottas, die na een zware crash in de kwalificaties pas als zesde vertrok.

Rommelige start voor Verstappen en Hamilton

Verstappens straf had meteen gevolgen, want in de eerste bocht kwam hij in aanraking met Hamilton. Verstappen gleed weg, raakte de Mercedes heel licht, en een paar meter verderop verloor ook Hamilton de controle over de auto. Resultaat: beide heren gingen rechtdoor het gras in. De Ferrari’s hadden geen problemen: Leclerc en Vettel behielden met gemak hun posities en kregen de andere Red Bull van Alexander Albon achter hen aan. Hamilton zat achter Carlos Sainz Jr. (McLaren) op plek vijf, Verstappen reed achtste na de openingsronde.

Foto: AP

Voor Verstappen leek een derde opeenvolgende zege in de Grote Prijs van Mexico - de eerste keer dat iemand daar ooit in zou slagen - na de eerste ronde al moeilijk te gaan worden. Een incidentje met Valtteri Bottas kort daarna hypothekeerde de zegekansen van de Nederlander helemaal. Verstappen probeerde de Fin in het stadiongedeelte in te halen, Dat lukte, maar Bottas raakte het rechterachterwiel van Verstappen even aan met zijn voorvleugel. Het gevolg: een lekke band en een ongewenste vroege pitstop voor de Limburger, die meteen naar de laatste plaats terugviel.

Vettel aan de leiding

Helemaal voorin hadden de Ferrari’s alles onder controle. Alex Albon maakte in ronde 14 van 71 als eerste van de toppers een bandenwissel en werd een ronde later gevolgd door leider Leclerc. Beide heren kozen voor de mediumband, wat betekende dat zij hoe dan ook later in de race een tweede pitstop moesten maken. Vettel, Hamilton en Bottas reageerden niet en bleven hun rondjes afwerken op de banden waarmee ze de race gestart waren.

Foto: REUTERS

Voor Lando Norris (McLaren) en Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) liepen de pitstops niet goed af. De pitcrews van beide teams maakten dure fouten door één van de wielen niet goed te bevestigen. Norris kwam tot stilstand aan het einde van de pitstraat en moest teruggeduwd worden naar de McLaren-pitbox. Met een achterstand van meer dan een ronde kon de piepjonge Brit wel nog zijn weg vervolgen. Giovinazzi had meer ‘geluk’: het achterwiel van de Italiaan kwam bij het vertrekken al los en kon meteen weer op de wagen gemonteerd worden.

Pas na halfweg in de pits

Helemaal voorin was het wachten op de pitstops van Vettel en de beide Mercedes’. Hamilton gooide in ronde 23 als eerste met de dobbelsteen en kwam een setje harde banden halen, waarmee hij in principe tot het einde kon gaan. Vettel en Bottas wachtten nog een stuk langer, zelfs tot na halfweg: Bottas kwam harde banden halen in ronde 36, Vettel deed dat een ronde later ook. De tussenstand: Leclerc, Hamilton, Albon, Vettel, Bottas. Verstappen lag intussen alweer achtste na een goede inhaalrace.

Foto: EPA-EFE

Aan het einde van ronde 43 kwam Charles Leclerc voor de tweede keer naar binnen voor verse banden: ook de Monegask koos voor het harde rubber. Helaas voor hem liep de pitstop ook bij Ferrari niet helemaal naar wens: door problemen met het opleggen van het rechterachterwiel verloor Leclerc enkele seconden. Bij Alex Albon verliep de pitstop een ronde later wel aartssnel: amper 1,9 seconden. Hamilton, intussen stevig aan het klagen over zijn banden, nam door de stop van Leclerc de leiding over. Vettel en Bottas volgden op korte afstand.

Hamilton te snel

Vettel leek in een zetel te zitten voor het slot van de race, tot bleek dat hij de Mercedes van Hamilton niet kon bijhalen. De Duitser bleef rondenlang op zo’n 2,5 seconden van Hamilton hangen, terwijl Bottas hem als een schaduw volgde. Ook nummer vier Leclerc kwam aansluiten. Een aanval op het podium zat er echter niet in, want de tweevoudige racewinnaar maakte enkele foutjes en kon Bottas op geen enkel moment bedreigen.

Nog geen wereldkampioen, maar oefenen kan toch nooit kwaad? 🏎🥇 pic.twitter.com/GKISpUUG4W — Play Sports (@playsports) October 27, 2019

Ook in de slotrondes kwam Hamilton niet meer in de problemen, waardoor de Brit zijn tiende race van het seizoen won. Vettel, Bottas en Leclerc kwamen op korte afstand als tweede, derde en vierde over de meet. Albon en Verstappen maakten de top zes vol. Sergio Pérez was best of the rest op de zevende plek, tot groot jolijt van de talrijk aanwezige Mexicanen. De laatste punten gingen naar Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat en Pierre Gasly. Kvyat kwam in de slotronde wel nog in botsing met Nico Hülkenberg (Renault) en zal daarvoor mogelijk nog een straf krijgen.

Wereldkampioen is hij nog niet, maar met 74 punten voorsprong op Valtteri Bottas en nog maar drie races te gaan, is die zesde wereldtitel zo goed als binnen. Als Hamilton volgende week in de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de top 8 eindigt - of Bottas niet wint - is hij wereldkampioen.