Rouches balen van punt op Club

Een uitmatch op Club Brugge is voor Standard traditioneel lastig. De laatste keer dat de Rouches op Jan Breydel tegen een ploeg in het blauw en zwart wonnen, dateert al van april 2013. Daar kwam zondag geen verandering in, maar in de wolken met het punt waren ze bij Standard zeker niet. “Omdat er meer inzat”, klonk het in koor bij de spelers.