Met de grond gelijk gemaakt in de tabloids, maar wat vinden de Britten zelf van Meghan Markle?

Een onuitstaanbare vrouw die de relatie tussen broers Harry en William kapotmaakt en haar huis voor miljoenen laat renoveren met belastinggeld. Nee, Meghan Markle wordt niet als een sympathieke prinses geportretteerd door de Britse tabloids. Het lijkt wel alsof het hele Verenigd Koninkrijk een hekel heeft aan de vrouw van prins Harry. Maar is dat wel zo?

Sinds haar komst naar het Verenigd Koninkrijk heeft Meghan er in de Britse tabloids van langs gekregen. Zo werd de getroebleerde relatie met haar vader breed uitgemeten. Ook de gepeperde rekening van 2,6 miljoen euro voor de renovatie van hun woning, kwam Meghan en Harry op veel kritiek te staan. Volgens de Britse ‘boekskes’ zou de Amerikaanse bovendien zeer dominant zijn en zou het Britse koningshuis haar liever zien vertrekken.

Door alle negatieve publiciteit hield het Britse modeblad Tatler een enquête onder 2.016 Britten om te zien hoe het volk denkt over de prinses. En wat blijkt: de Britten staan nog achter Meghan. Zo is ze is populairder dan Kate Middleton: 44 procent verkiest de vrouw van prins William boven Meghan Markle.

LEES OOK. Hoe Meghan Markle en prins Harry in vijf stappen hun imago weer willen opkrikken: een uitgedokterde strategie

Daarnaast stelt 55 procent van de ondervraagden dat de komst van Meghan een positieve invloed heeft gehad op het imago van Britse koningshuis. De Britten houden de prinses (en haar man) ook liever in het land: slechts 23 procent vindt dat het koppel beter naar Los Angeles -waar Meghan woonde- kan verhuizen.