Zakenpartner na dodelijk ongeval van Nathalie in Ham: “Hoe moet ik verder zonder haar?”

Ham -

Een 22-jarige autobestuurster uit Balen is zondagochtend omgekomen bij een verkeersongeval op de Heppensesteenweg in Ham. Haar kameraad (23) uit Leopoldsburg liep levensgevaarlijke verwondingen op. Zakenpartner Caroline reageert verdrietig: “Nathalie is het liefste meisje dat ik ken.”