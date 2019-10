Yara Kastelijn maakt droom waar in Gavere, complete offday voor Sanne Cant

Yara Kastelijn (777) imponeerde zondag tijdens de Superprestigecross in Gavere. De Nederlandse pakte er niet alleen de zege, maar is meteen ook de nieuwe leidster in de stand van de Superprestige, mede door een complete offday van wereldkampioene Sanne Cant. Kastelijn zette over halfcross een solo op die ze netjes afrondde. De Nederlandse droomde om ooit eens een klassieker te winnen en zag die droom in Asper-Gavere in vervulling gaan.

Wereldkampioene Sanne Cant, die als leidster begon aan deze cross, kende een complete offday en werd slechts veertiende. Yara Kastelijn is door haar zege, de eerste trouwens van het seizoen, meteen ook de nieuwe leidster in het klassement van de Superprestige. Ze telt nu 39 punten. Net één meer dan Ceylin del Carmen Alvarado. De Italiaanse Eva Lechner (35 punten) staat op positie drie. Sanne Cant is teruggezakt naar de vijfde plaats met 29 punten achter haar naam.

Annemarie Worst nam de beste start en nam onder meer de Britse Bethany Crumpton, Laura Verdonschot, wereldkampioene Sanne Cant en haar landgenotes Yara Kastelijn met Ceylin del Carmen Alvarado op sleeptouw. Een viertal met Annemarie Worst, Laura Verdonschot, Yara Kastelijn en de Nederlandse Inge van der Heijden begon aan de tweede ronde met een geringe voorsprong op de Italiaanse Eva Lechner met Ceylin del Carmen Alvarado in haar wiel. Een groepje met Sanne Cant en de snipverkouden Ellen Van Loy volgde wat verderop.

Ze kan het zelf amper geloven, maar Yara Kastelijn pakt de zege in Gavere! 👏🙌🚴‍♀ pic.twitter.com/CFsTDIEMFP — Play Sports (@playsports) October 27, 2019

Sanne Cant, leidster in het klassement, kende een moeilijk moment en was niet mee toen zich een kopgroep vormde met zeven. Daar maakten Annemarie Worst, Eva Lechner, Laura Verdonschot, Yara Kastelijn, Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heyden en de Italiaanse Alice Maria Arzuffi wel deel van uit. Ellen Van Loy reed op positie acht, terwijl het bij wereldkampioene Sanne Cant van kwaad naar erger ging. Cant zakte immers verder weg, terwijl voorin het hard tegen onzacht ging.

Kastelijn versnelde over halfcross en sloeg meteen een aanzienlijke kloof. Achter haar sloegen Alice Maria Arzuffi en Ceylin del Carmen Alvarado de handen in elkaar en maakten ze jacht op de eenzame leidster. Annemarie Worst vond op haar beurt steun bij de Britse Anna Kay die na een serieuze remonte een fikse sprong naar voor had gemaakt. Yara Kastelijn vatte de slotronde aan met een voorsprong van 14 seconden en kwam niet meer in de problemen.

“Dit is als een droom die uitkomt”

“Dit is als een droom die uitkomt”, vertelde de Nederlandse na afloop. “Toen we deze ochtend naar Gavere reden, had ik al meegegeven aan mijn entourage dat een zege hier zo veel zou betekenen als een overwinning van een echte klassieker. Ik ben ook de nieuwe leidster in dit klassement. Vorig jaar wou ik steeds pieken naar één of andere cross. Dat doe ik nu niet meer. Ik kijk elk moment wat er te rapen valt. Ik hoop deze lijn verder door te trekken en steeds te gaan voor de topvijfplaatsen.”

“Het was Eva Lechner die als eerste ging aanvallen. Alice Maria Arzuffi probeerde de kloof beperkt te houden, maar stagneerde dan plots waardoor ik onmiddellijk naar voor reed en ging counteren. Ik zat bijna direct in haar wiel. Op training voelde ik me al lekker, wel dat gevoel trok ik in de wedstrijd verder door.”

Sanne Cant: “Ik maak me niet al te veel zorgen”

Tijdens de verkenning in en rond het militair domein van Gavere sloeg Sanne Cant tegen de vlakte en hield daar een pijnlijke rug aan over. De wereldkampioene, leidster in het klassement van de Superprestige, kon daarna in de eigenlijke wedstrijd slechts een halve ronde wedijveren met de beteren. Daarna zakte ze onherroepelijk weg en zou ze pas als veertiende finishen.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

De wereldkampioene zakte meteen terug in het klassement naar een vijfde plaats. Een eindzege lijkt nu wel ver weg. “Ik maak me daaromtrent niet al te veel zorgen. Wat brengt dat trouwens op? Het is wat het is. Ik kan niet ontkennen dat de verwachtingen een pak hoger lagen maar het is nu eenmaal zo. Er komen nog een pak crossen, ook voor de Superprestige, dit seizoen. Ik reed de cross ook uit omdat ik dan nog twee punten kon pakken. We zien wel waar we eindigen, de rest van het pak kan ook wel eens een mindere dag hebben”, vertelde Cant.

“Ik hoop alvast dat die val tijdens de verkenningsronde de oorzaak is van deze offday. Ik had nochtans een hele goede trainingsweek achter de rug. Ik werkte keihard en had er zeer goede hoop op om goed te presteren in Gavere. Als ik vanavond passer bij de masseur, zal die denken dat ik vandaag niets heb gedaan. Ik kon gewoon geen kracht zetten op de pedalen. Ik denk ook niet dat ik de weerbots ken van die zware trainingsweek. Wellicht ligt het aan die val”, sakkerde Cant.