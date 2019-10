Barty beëindigt 2019 als nummer 1 van de wereld na zege tegen Bencic

Ashleigh Barty (WTA 1) is er sinds zondag zeker van dat ze 2019 als nummer één op de WTA-ranking zal beëindigen. De 23-jarige Australische versloeg in haar eerste match op de WTA Finals in het Chinese Shenzhen (hard/14 miljoen dollar) de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 7) in drie sets met 5-7, 6-1 en 6-2. Voor beide speelsters was het hun debuut op de Masters.