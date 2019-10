Een trotse vader heeft op sociale media beelden gedeeld van het moment waar zijn dochtertje Macy hoorapparaten krijgt. Het Australische meisje is doof geboren en hoorde haar ouders stemmen voor het eerst. Wanneer de hoorapparaten aan worden gezet grijpt Macy in verbazing naar haar oortjes. “Toen we haar vanmorgen in bad staken, was ze al aan het zoeken naar haar nieuwe oren.”