Thierry Neuville wint Rally van Catalonië maar grijpt al voor vijfde keer net naast wereldtitel

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) heeft zondag de Rally van Catalonië op zijn naam geschreven, dat is de voorlaatste WRC-manche van het seizoen. De Est Ott Tänak (Toyota) eindigde op de tweede plaats in de rally en won ook nog eens de Powerstage, waardoor hij in de WK-stand met nog slechts één manche voor de boeg niet meer kan worden ingehaald en zijn eerste wereldtitel een feit is. Op de erelijst volgt hij de Franse zesvoudige wereldkampioen Sébastien Ogier (Citroën) op, die in Catalonië niet verder kwam dan een achtste plaats.

Neuville legde de basis van zijn zege op vrijdag. De Belg won één klassementsrit op onverhard en sloot de dag af als tweede op 1.7 seconden van teamgenoot Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC). Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) begon het beste aan de rally, maar een probleem met de stuurbekrachtiging meteen na de start van de tweede rit zorgde ervoor dat de Fransman een kruis mocht maken over de eindzege én een zevende opeenvolgende wereldtitel. De strijd voor de wereldtitel werd zo herleid tot een duel tussen Neuville en Tänak.

Onze landgenoot greep zaterdagochtend de macht, won twee ritten op rij en loste Loeb bovenaan het klassement af. Na de opgave van Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) verhoogde Tänak het ritme en won hij op zijn beurt vier ritten op rij. In de laatste rit van de dag schoof de Est één plaats op, van vier naar drie waardoor hij zichzelf in een zeer comfortabele positie bracht met het oog op de eerste wereldtitel.

Neuville al voor vijfde keer vicewereldkampioen?

Tijdens de slotdag verdedigde Thierry Neuville met verve zijn leidersplaats en won hij voor het eerst in zijn carrière de Rally van Catalonië, zijn twaalfde zege uit zijn carrière en na Corsica en Argentinië zijn derde zege van het seizoen. Neuville nam met zijn zege revanche op wat hem vorig jaar in Catalonië overkwam. Een lekke band en een kapotte velg kostte hem toen het podium en mogelijk ook de wereldtitel.

In de voor de wereldtitel beslissende Powerstage werd al snel duidelijk dat Tänak niet te stoppen was. De Est won en zorgt zo, met nog één wedstrijd te rijden, voor een onoverbrugbare voorsprong op eerste achtervolger Neuville die voor de vijfde keer in zijn carrière lijkt af te stevenen op de titel van vicewereldkampioen. In de WK-tussenstand heeft Neuville als nummer twee tien punten meer dan zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier.

Ott Tänak is de eerste Estse wereldkampioen rally. Hij maakt meteen ook een einde aan de Franse suprematie in het WK rally. Sinds 2004 domineerden Sébastien Loeb en Sébastien Ogier het wereldkampioenschap. Loeb won negen opeenvolgende titels waarna Ogier er zes op een rij won. De laatste niet-Fransman die er in slaagde om het WK rally te winnen, was de Noor Petter Solberg in 2003.

Bij de constructeurs mag Hyundai stilaan de champagne koel zetten. Het Zuid-Koreaanse team met het Duitse Alzenau als uitvalsbasis heeft achttien punten voorsprong op titelverdediger Toyota.

Ott Tänak in de wolken met eerste wereldtitel na weken van druk: “Dit voelt goed aan”

Toen Tänak aan de finish stopte, werd hij omstuwd door een grote persmeute en tientallen supporters. Het duurde even vooraleer de Est uit zijn wagen kwam om vervolgens in de armen van zijn echtgenote te vallen. “Dit voelt goed”, waren de eerste woorden van de nieuwe wereldkampioen.

“Het is moeilijk onder woorden te brengen. De druk die ik de voorbije dagen voelde was van een ander niveau. Hiermee kunnen omgaan en mijn ambitie kunnen waarmaken, was het doel van mijn leven. Hoe meer Esten er waren, hoe groter de druk werd. Mijn team heeft fantastisch werk geleverd. Het was geweldig. Ik wou hier geen risico’s nemen om te voorkomen dat ik dit zou verliezen. Ik wou het zo graag hebben. Mijn mama zei gisteren nog: ‘Wanneer Ott iets wil, dan krijgt hij het ook’. Ik heb het waargemaakt.”

Foto: Photo News

Tänak debuteerde in Portugal 2009 in het WK rally. De Est bestuurde toen een Subaru Impreza STi N14 waarmee hij als twintigste eindigde. Drie jaar later stond hij in Sardinië voor het eerst op het podium toen hij met een Ford Fiesta RS WRC als derde eindigde. Op zijn eerste WK-zege zou hij nog vijf jaar moeten wachten. Die kwam er in 2017 toen hij met een Ford Fiesta WRC de Rally van Sardinië won. In dat seizoen vormde hij team met Sébastien Ogier. Een seizoen dat Tänak zou veranderen. Hij stak bijzonder veel op van de meervoudig wereldkampioen en werd een winnaar. Later op het seizoen zou hij ook nog de Rally van Duitsland winnen. In de WK-eindstand eindigde hij na Ogier en Neuville als derde.

In 2018 verliet Tänak Ford voor Toyota en won hij vier wedstrijden. Tänak streed tot het bittere einde mee voor de wereldtitel. Net zoals in 2017 moest hij nu ook genoegen nemen met een derde plaats na Ogier en Neuville. 2019 zou zijn jaar worden en dat werd het ook. De Est won wedstrijden op alle mogelijke ondergronden en parcours. Hij won in totaal zes rally’s en is de eerste Estse wereldkampioen.

Waar zijn toekomst ligt, is onduidelijk. Eerder dit weekend kwam Autosport.com, een vooraanstaande Britse autosportwebsite, met het nieuws op de proppen dat Tänak Toyota zou verlaten voor Hyundai. Nieuws dat met klem ontkend werd door Andrea Adamo, teammanager van Hyundai Motorsport.