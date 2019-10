Hoe het komt dat we nog altijd met winter- en zomertijd zitten

De afschaffing van de zomer- en wintertijd is al vaak aangekondigd, maar blijft vooralsnog dode letter. Het zijn de regeringsleiders en staatshoofden van de EU die de knoop voor april volgend jaar moeten doorhakken. Charles Michel, die op 1 december voorzitter wordt van de Europese Raad, wacht de lastige klus om zo veel mogelijk lidstaten in één tijdzone te krijgen.

We hadden dit weekend voor de laatste keer de klok moeten verzetten. Als iedereen had geluisterd naar Jean-Claude Juncker, uittredend voorzitter van de Europese Commissie. Uit een peiling in 2018 bleek ...