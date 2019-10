Wie is Sophie Wilmès, de MR-politica die geschiedenis schrijft als eerste vrouwelijke premier van ons land?

Amper vier jaar nadat ze het tot minister schopte, zal Sophie Wilmès (MR) zich eerste minister mogen noemen. Het is weliswaar slechts eerste minister van de regering in lopende zaken die 38 van de 150 Kamerzetels bezet, maar toch gaat de 44-jarige Wilmès de geschiedenisboeken in als de eerste vrouwelijke premier van ons land.