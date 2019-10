“Brexit uitstellen, anders geen verkiezingen”: twee Britse oppositiepartijen stellen voorwaarden

De leiders van twee Britse oppositiepartijen hebben gezegd dat ze bereid zijn om in te stemmen met nieuwe verkiezingen, zoals premier Boris Johnson wil, maar alleen op voorwaarde dat de Europese Unie de Brexit uitstelt tot januari. Dat zeggen Ian Blackford van de Schotse nationalistische SNP en zijn collega van de Liberaal-Democraten Jo Swinson in een zaterdagavond op Twitter gepubliceerde brief aan Europees president Donald Tusk.