Australië’s meest beruchte seriemoordenaar overleden: zeven keer levenslang voor zeven moorden op rugzaktoeristen

De meest beruchte seriemoordenaar van Australië is in de Long Bay gevangenis in Sydney overleden aan kanker. Dat hebben de autoriteiten zondag gemeld. Ivan Milat vermoordde in de vroege jaren negentig zeven, voornamelijk Europese, rugzaktoeristen. Bij de 74-jarige voormalige wegenwerker werd in mei maag- en slokdarmkanker vastgesteld en de man onderging sindsdien chemotherapie.

De seriemoordenaar werd in 1996 veroordeeld tot zeven keer levenslang voor de moord op drie Duitsers, twee Britten en twee Australische backpackers in de periode van 1989 tot 1992. Hij had zijn slachtoffers een lift gegeven en hen dan op beestachtige wijze omgebracht. De zwaar verminkte lichamen van de jonge reizigers werden begin jaren negentig ontdekt in geïmproviseerde graven in het Belanglo staatswoud, zo’n 152 kilometer ten zuiden van Sydney.

In januari 1990 slaagde een Britse rugzaktoerist erin uit de klauwen van Milat te ontsnappen. De jongeman trok onmiddellijk naar de politie, maar het duurde nog tot mei 1994 alvorens de moordenaar kon worden opgepakt.

Milat heeft de moorden nooit bekend. De speurders hebben echter altijd vermoed dat de man aan nog meer moorden in de regio gelinkt kan worden. Door zijn dood zullen verschillende andere verdwijningen waarschijnlijk onopgelost blijven.