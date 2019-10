Is leider IS gedood? Trump doet later “belangrijke aankondiging”

De Amerikaanse president Donald Trump gaat zondag een “erg belangrijke” aankondiging doen vanuit het Witte Huis. Dat heeft zijn woordvoerder Hogan Gidley zaterdagavond laten weten zonder verdere uitleg te verschaffen. Volgens Amerikaanse media is de leider van IS gedood tijdens een militaire operatie in Syrië. Volgens bronnen aan CNN bracht hij een bommengordel tot ontploffing op het moment van de inval.