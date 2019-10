Onze weerman Ruben Weytjens: “Droog vervolg van deze zondag”

De regenzone van vannacht en vanochtend heeft er uiteindelijk wat meer vaart achter gezet dan gisteren en de voorbije dagen kon worden voorzien, waardoor het omstreeks 9 uur reeds op de meeste plaatsen in Limburg droog is. Tussen 10 en 11 uur zal het ook in het uiterste zuiden droog worden, en droog blijven.