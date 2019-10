Max Verstappen pakt pole, maar is dat wel een voordeel?

Een beresterke Max Verstappen start zondag vanop poleposition in de GP van Mexico, de race die hij de voorbije twee jaar won. Maar net die pole kon wel eens een handicap blijken, want in een sprint van 811 meter naar de eerste bocht is de slipstream een groot voordeel. “Kijk naar vorig jaar: toen vertrok ik als tweede, nam de slipstream en sloeg toe in de eerste bocht”, aldus Verstappen.