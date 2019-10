Assistgever Jason Denayer en Lyon beëindigen zwarte reeks tegen Metz

Lyon heeft zaterdag met 2-0 van Metz gewonnen op de elfde speeldag in de Franse Ligue 1. Het was voor de ploeg van Rode Duivel Jason Denayer, die de hele wedstrijd speelde en een assist gaf, de eerste overwinning sinds de tweede speeldag op 16 augustus. Ook de nieuwe coach Rudi Garcia, aangesteld op 14 oktober, mocht voor het eerst proeven van de zege.

Memphis Depay (28.) bracht Lyon op voorsprong na een mooie slalom die begon na een pass van Denayer, vijf minuten later verdubbelde Moussa Dembélé de score vanop de stip. Nadien werd er niet meer gescoord. Lyon schuift op naar de twaalfde plaats, nog altijd ver onder de verwachting. Metz zakt weg naar negentien.

Nog in Frankrijk won Straatsburg, met Matz Sels onder de lat, met 1-0 van Nice na een doelpunt van Adrien Thomasson (23.). Straatsburg is nu zeventiende, Nice dertiende. Reims, waarvoor Thomas Foket de wedstrijd vol maakte, speelde 0-0 gelijk tegen Nîmes. Foket en co. blijven knap vierde, Nîmes is achttiende.