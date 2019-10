Robert Lewandowski blijft maar scoren en heeft een nieuw record beet

Robert Lewandowski heeft een record in de Bundesliga scherper gesteld. De Pool van Bayern München scoorde in elke wedstrijd van de eerste negen speeldagen. Zaterdag maakte hij de 2-0 tegen Union Berlijn in een wedstrijd die uiteindelijk op 2-1 eindigde.

Het record deelde de Pool tot op heden met Pierre-Emerick Aubameyang, die in het seizoen 2015-2016 voor Dortmund wist te scoren op de eerste acht speeldagen. Dit seizoen zit Lewandowski al aan dertien doelpunten in de Bundesliga en negentien over alle competities heen, en dat terwijl het seizoen nog lang niet halverwege is.

Lewandowski verbeterde zaterdag ook een clubrecord van Bayern. Dat deed hij door te scoren in twaalf opeenvolgende wedstrijden over verschillende competities heen.