Quinten Hermans triomfeert in Beringen

Quinten Hermans (Telenet-Baloise Lions) heeft zaterdag de eerste editie van de Ethias Cross in Beringen gewonnen. Op en rond de plaatselijke mijnterril pakte hij zijn eerste zege van het seizoen. De 25-jarige Hermans reed in eigen gouw een halve cross alleen aan de leiding. Zijn teamgenoot Toon Aerts werd tweede, voor de Brit Thomas Pidcock. De Brit Thomas Mein finishte als vierde, voor Nicolas Cleppe.

Quinten Hermans stoof als eerste de mijnterril op. In zijn spoor volgde ploegmakker Toon Aerts, Nicolas Cleppe en Tom Meeusen. Belgisch kampioen Aerts zakte even weg en trok dan de materiaalpost in om ...