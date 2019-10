Truiense politie onderschept elf transmigranten in truck op weg naar Groot-Brittannië

De lokale politie van Sint-Truiden heeft zaterdagmorgen elf transmigranten uit Roemeense truck gehaald bij een garage in Sint-Truiden. Het dekzeil aan de bovenkant was opengesneden. De bestuurder was op weg naar Groot-Brittannië. De elf personen zijn vermoedelijk van Eritrese afkomst.

De Roemeense truckchauffeur had in Crisnée overnacht. Zaterdagmorgen stelde hij vast dat zijn zeil aan de bovenkant was opengesneden. De vrachtwagenbestuurder vreesde dat er illegalen in zijn laadruimte ...