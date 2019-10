Stunt van formaat in het skiën: amper 17-jarige Nieuw-Zeelandse wint reuzenslalom voor topfavoriete Mikaela Shiffrin

De Wereldbeker alpijnse ski is zaterdag met een verrassing van formaat van start gegaan. In de openingsmanche van de Wereldbeker reuzenslalom in het Oostenrijkse Sölden ging de zege naar de amper zeventienjarige Nieuw-Zeelandse Alice Robinson.

Robinson haalde het in een tijd van 2:17.36 en daarmee was ze zes honderdsten van een seconde sneller dan de Amerikaanse topfavoriete Mikaela Shiffrin, drievoudig eindwinnares in de Wereldbeker. De Française Tessa Worley eindigde op 36 honderdsten op de derde plaats.

⛷️ Wauw! De 17-jarige Alice Robinson verslaat alles en iedereen en wint de eerste World Cup Alpine Skiën van dit jaar! ❄️ pic.twitter.com/SsvAFfY0AN — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 26, 2019

Voor Robinson is het haar tweede podium, na een tweede plaats in het Andorrese Soldeu in maart van dit jaar. Het was nog maar haar elfde Wereldbekerwedstrijd en daarin schonk ze Nieuw-Zeeland de eerste WB-overwinning in meer dan 22 jaar. In februari 1997 was Claudia Riegler de beste in een slalom.

Foto: EPA-EFE