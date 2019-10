Thierry Neuville is stevig leider na tweede dag in de Rally van Catalonië

Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) staan na afloop van de tweede wedstrijddag aan de leiding in de rally van Catalonië. De Belg heeft 21.5 seconden voorsprong op eerste achtervolger en teamgenoot Dani Sordo. Dé man van de tweede wedstrijddag is Ott Tänak (Toyota Yaris WRC). Na een eerder makke start en na het uitvallen van zijn teamgenoot Kris Meeke luidde de Est de aanvalsklok. Hij won vier van de zeven klassementsritten. De Est sluit de dag af als derde en is virtueel wereldkampioen. Met de huidige stand is Hyundai zeker van de merkentitel.

Thierry Neuville begon sterk aan de tweede wedstrijddag. Na winst in de openingsrit nam hij de leiding over van teamgenoot Sébastien Loeb. Ook in de tweede rit stond er geen maat op de Belg, die wegliep van de concurrentie. De opgave van Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) was een tegenvaller voor Neuville, die Tänak één plaats zag opschuiven van vijf naar vier. Meeke botste tegen een vangrail, waarna een wiel van zijn Yaris afbrak. Een dure crash van de Brit, die zich intussen tussen de Hyundai's had geplaatst en zo punten had kunnen scoren voor het constructeurskampioenschap. Na de opgave van Meeke verhoogde Tänak het ritme en reed hij vier snelste tijden op een rij, waardoor hij terugkwam tot op 1.4 seconden van het podium. In de laatste klassementsrit van de dag wipte Tänak over Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC) naar de derde stek.

Bij deze stand is Tänak wereldkampioen, zonder rekening te houden met de punten van de powerstage. Als Neuville morgen 12 punten meer scoort dan Tänak, is de Est nog niet zeker van de wereldtitel.

Dit zijn de scenario's rekening houdend met een vierde en een derde plaats van Tänak. Als Neuville de rally wint scoort hij 25 punten. Een vierde plaats levert Tänak 12 punten op, waardoor het verschil tussen Neuville en Tänak, zonder rekening te houden met de extra punten van de powerstage, 13 punten bedraagt. Als Tänak morgen zijn derde plaats weet te behouden, dan scoort hij geen 12 maar 15 punten en bedraagt de kloof 10 punten. Als dat het geval is, moet Neuville in de powerstage twee punten meer zien te scoren dan Tänak. Slaagt hij daar in, dan behoudt de Belg een waterkans op een eerste wereldtitel half november in Australië. Lukt Neuville dat niet en scoort de Belg slechts één punt meer in de powerstage, dan is Tänak zondag wereldkampioen.

Op zondag worden er nog vier klassementsritten gereden, goed voor 74,14 competitieve kilometers. De rally eindigt zondagnamiddag omstreeks 13u20.