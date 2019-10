Proceduretijd asielzoekers opgelopen tot vijftien maanden

Het aantal asielaanvragen is de laatste maanden gestegen, hetgeen tot grote problemen leidt. Dat meldt VRT NWS zaterdag. Asielzoekers wachten nu gemiddeld 15 maanden voor ze weten of ze terug moeten of mogen blijven. En al die tijd bezetten ze een plaats in de opvang, die dus niet kan gebruikt worden voor iemand nieuw die aankomt.

“Het streefdoel is om de beslissing binnen de 6 tot 9 maanden te nemen. Maar momenteel duurt de proceduretijd gemiddeld zowat 15 maanden”, zegt Fanny François van Fedasil. De reden ligt bij een personeelsgebrek bij de asielinstanties.

Aantal dossiers blijft stijgen

Minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) zorgde bij haar aantreden wel dat er ruimte kwam voor nieuw personeel, maar dat komt te laat. Het aantal dossiers waarin nog geen beslissing in is genomen, is weer sterk gestegen, van 4.612 midden vorig jaar tot 9.172 in september, zo blijkt uit cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Door het personeelstekort en de aanhoudende stijging van asielzoekers moeten intussen elke maand tot 750 extra plaatsen gevonden worden. Fedasil pleit daarom voor buffers. “Het is verstandig om een aantal opvangplaatsen én personeel bij Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen achter de hand te houden, zodat die snel geactiveerd kunnen worden als er een schommeling is”, klinkt het.