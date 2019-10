Brandweer waarschuwt voor katten in de keuken: “Deze week al drie branden door katten op het fornuis”

De brandweerzone Oost-Brabant doet een opmerkelijke oproep: heb je een kat in huis en kook je elektrisch of op inductie? Zet dan steeds het kinderslot op om brand te voorkomen. Donderdag veroorzaakte een huiskat brand door op een kookplaat te springen en zo onbedoeld de plaat opzette. Het is al de derde keer deze week dat een kat onbedoeld brand veroorzaakt.