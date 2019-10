Nieuwe studio voor Lokale Radio Lanaken

Lanaken -

Vrijdagavond was het feest op het Gemeenteplein in Lanaken. Niet alleen de druk bezochte Halloweenmarkt en de opening van de najaarskermis zorgden voor een aparte stemming. Het was vooral de inhuldiging van de nieuwe studio van de Lokale Radio Lanaken die heel wat belangstellenden aantrok. Gastvedette Markske van FC De Kampioenen (acteur Herman Verbruggen) en burgemeester Marino Keulen (Open VLD) mochten het traditionele lint knippen.