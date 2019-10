Een fikse verkoudheid is een aanslag op je immuniteit, maar ook op je huid. Een vale, vlekkerige teint, een rauw gesnoten neus, gezwollen en gebarsten lippen én wallen en kringen door een gehypothekeerde nachtrust. Maar met een paar slimme producten kun je de miserie flink beperken.

DROGE HUID

Wel doen

• In de winter is de lucht kouder en droger, waardoor het vocht in je huid sneller verdampt en je huid gaat trekken en schilferen. Gebruik verzorgingsproducten met vocht-vasthoudende ...