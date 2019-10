Het vijfde beste restaurant ter wereld: hoe komt het dat The Jane zo goed scoort?

Het is een indrukwekkende plaats. The Jane uit Antwerpen is verkozen door de TripAdvisor-gebruikers als vijfde beste luxerestaurant ter wereld en derde beste in Europa. De commentaren over het etablissement van Nick Bril en Sergio Herman zijn unaniem: “De beste ervaring ooit”. Daarmee doet The Jane het beter dan pakweg Hof Van Cleve wat volgens Michelin toch een ster meer heeft. Hoe komt dat? Maar wat zegt dat nu écht over het restaurant? Culinair recensent en Benelux voorzitter-van de The World’s 50 Best Restaurants, Willem Asaert schat de ranking naar waarde.