“Ja, we zullen ook achter de schermen actief blijven. En ja, we zullen even hard blijven werken. Maar het grote voordeel als parlementair is dat je meer baas bent over je eigen agenda.” Dat zeggen kersverse parlementsleden Joy Donné (N-VA), Steven Coenegrachts (Open Vld) en Steven Matheï (CD&V).