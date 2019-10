Lommel -

Crematorium Stuifduin in Lommel heeft de kaap van 2.000 crematies in anderhalf jaar gerond. Het kent daarmee een forse stijging na de eerste openingsmaanden vanaf maart 2018. Het is de verwachting dat 2.000 ook het jaarlijks gemiddeld cijfer gaat worden. Er sterven nu eenmaal meer en meer mensen en een afscheidsplechtigheid wordt almaar vaker losgetrokken van de katholieke kerk. Dat maakte de directie van Stuifduin bekend, in de aanloop van 1 november.