Schapenboer wil dat maatregelen tegen wolf 100% worden terugbetaald

Houthalen-Helchteren -

Veehouder Johan Schouteden wil dat de Vlaamse overheid de beschermingsmaatregelen die hij neemt tegen de wolf voor de volledige 100 procent terugbetaalt. Nu is dat 80 procent. Het Agentschap Natuur en Bos kreeg al 44 dossiers binnen. Volgens Schouteden is het oneerlijk dat de boeren, gelegen in het risicogebied, toch nog voor een deel van de kosten moeten opdraaien en zo minder winst maken. Hij hoopt daarom een gesprek aan te gaan met Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir.